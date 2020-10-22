Рабочим заводов напомнили о старте Национальной забастовки 26 октября 3 22.10.2020, 12:24

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Стоять за станком, пока режим обманывает и калечит белорусский народ - уже не выход.

Телеграм-канал «Беларусь бастует!» опубликовал видео, напоминающее рабочим заводов напомнили о том, что 26 октября начнется Национальная забастовка.

«Работать за станком, пока режим обманывает и калечит свой народ - уже не выход.

26 октября - старт национальной забастовки!», - говорится в видео.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Срок Народного ультиматума истекает 25 октября. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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