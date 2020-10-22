Рабочим заводов напомнили о старте Национальной забастовки 26 октября

Рабочим заводов напомнили о старте Национальной забастовки 26 октября3
- 22.10.2020, 12:24
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Стоять за станком, пока режим обманывает и калечит белорусский народ - уже не выход.
Телеграм-канал «Беларусь бастует!» опубликовал видео, напоминающее рабочим заводов напомнили о том, что 26 октября начнется Национальная забастовка.
«Работать за станком, пока режим обманывает и калечит свой народ - уже не выход.
26 октября - старт национальной забастовки!», - говорится в видео.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Срок Народного ультиматума истекает 25 октября. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.