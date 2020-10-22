Белорусские власти запретили почтить память жертв Слуцкого гетто 22.10.2020, 12:39

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Возложение цветов жертвам Холокоста расценили как «несанкционированный митинг».

Вечером 21 октября небольшая группка случчан едва успела возложить цветы к памятнику жертвам Слуцкого гетто, как появились милиционеры и объявили их виновными в совершении правонарушения, пишет журналистка и общественная активистка Зинаида Тимошек для «Новага часу».

Встречу по случаю 77-летия уничтожения Минского гетто и 79-й годовщины октябрьских расстрелов евреев в Слуцке, начальник Слуцкого РОВД Александр Голиков расценил как несанкционированный митинг. Как бывшему учителю истории мне очень хотелось рассказать молодым случчанам о трагических событиях октября 1941 года в Слуцке, но при появлении автозака пришлось покинуть место возле памятника. Никто из присутствующих так и не понял, почему милиция разогнала людей, пришедших почтить память жертв Холокоста — никаких политических символов у присутствующих не было.

Ликвидация евреев в Слуцке была настолько ужасной, что никто и не собирался добавлять в эту тему современную политику. Были только цветы и небольшой тихий рассказ о зверствах фашистов при уничтожении людей. В 1941 году даже комиссар Слуцкого округа Карл в докладе гауляйтеру Кубе об уничтожении слуцких евреев поражался садизмом зондеркоманд.

Но без санкции государства гражданам нельзя собираться даже для того, чтобы почтить память жертв. Без санкции государства нельзя вспоминать, как фашисты в конце октября 1941 года выстроили целую колонну накрытых грузовиков возле здания городского совета, начали хватать евреев и загонять в машины. Как повсюду слышалась стрельба и на улицах валялись трупы расстрелянных людей. Как 5 тысяч человек (взрослых и детей) вывезли в урочище Гороваху в нескольких километров от города, где были вырыты ямы. Как людей раздели догола... как насиловали молодых девушек... как долго после того, как могилы были засыпаны землей, некоторые люди еще были живы и пытались выбраться из-под трупов и земли.

Всего за два года в Слуцке были уничтожены 18000 тысяч человек — только за то, что их национальность не нравилась нацистам. Последняя ликвидация слуцких евреев уже во втором гетто, в центре нынешнего Слуцка, выглядела еще ужаснее. 8 февраля 1943 года, чтобы никто не скрылся, живых людей и здания сжигали огнеметами. Обгоревшие люди бросались на колючую проволоку и там догорали. Те случчане, кто случайно стал свидетелем тех событий, на долгие годы были душевно травмированы.

Мне очень бы хотелось, чтобы милиционеры подошли к нам и послушали, о чем я рассказываю. На какой-то момент начальник милиции Александр Голиков подошел к собравшимся и немного постоял рядом... а затем отвернулся и пошел охранять свой закон о массовых мероприятиях — дал команду приехать автозаку.

Кстати, накануне в местном телеграмм-канале кто-то из случчан разместил объявление о возложении цветов жертвам Холокоста. Начальник милиции эту информацию прочитал и предупредил в телеграмм-канале о том, что ко всем участникам будет применяться статья 23.34. Поэтому пришли с цветами только 14 человек.

Кстати, многие участники чата не согласились с такими угрозами и даже возник особый спор.

Еще одна участница чата телеграмм-канал «Слуцкая Телега» Наталья посчитала, что «начальник слишком много на себя берет, героем себя чувствует, только геройство это сомнительное»

- Ни разу не возлагала цветы, но в этом году, как и многие белорусы, многие вещи делаю в первый раз, — говорит женщина.

«Если все, кто захочет, будет организовывать мероприятие по своему желанию, — будет хаос», — высказывает свое мнение в чате начальник Слуцкого РОВД.

Галина Михайловна Тычина возглавляет общественное объединение Слуцкой еврейской общины. Она пришла к памятнику жертвам гетто уже после того, как ушли люди.

«Я так благодарна людям, которые пришли почтить память жертв Холокоста в эти памятные октябрьские дни! Спасибо им большое! Спасибо за такие красивые цветы и за память!» — так Галина Михайловна оценила то, что милицейский начальник назвал «хаосом». По словам Галины Михайловны, государственные делегации здесь возлагают цветы только на большие праздники.

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