В Гомеле водители «Яндекс.Такси» начали забастовку

В Гомеле водители «Яндекс.Такси» начали забастовку7
- 22.10.2020, 13:20
- 6,992
Сегодня бастовать вышло более 25 человек.
Сегодня утром гомельские водители «Яндекс.Такси» начали забастовку. По их словам, это связано с дешевыми тарифами, пишет сайт «Сильные новости».
«Выражаем общее недовольство существующими тарифами на перевозки Яндекс.Такси в Гомеле, потому что затраты не оправдывают расходы, — рассказывают водители. — У всех семьи, кредиты...»
Сегодня бастовать вышло более 25 человек, но водители уверены — «если надо сто человек, значит, столько и соберется».