В Гомеле водители «Яндекс.Такси» начали забастовку 7 22.10.2020, 13:20

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Фото: gomel.today

Сегодня бастовать вышло более 25 человек.

Сегодня утром гомельские водители «Яндекс.Такси» начали забастовку. По их словам, это связано с дешевыми тарифами, пишет сайт «Сильные новости».

«Выражаем общее недовольство существующими тарифами на перевозки Яндекс.Такси в Гомеле, потому что затраты не оправдывают расходы, — рассказывают водители. — У всех семьи, кредиты...»

Сегодня бастовать вышло более 25 человек, но водители уверены — «если надо сто человек, значит, столько и соберется».

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

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