Грузия собирается подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году

Грузия собирается подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году2
- 22.10.2020, 13:32
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Тбилиси считает, что процесс европеизации страны стал необратимым.
В Грузии рассказали о планах подать заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Страна подаст заявление после согласования и координации с европейскими партнерами, сообщает rbc.ua.
Об этом глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал в эфире грузинской радиостанции Radio Imedi.
По его словам, страна подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.
"Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, что мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы", - сказал Залкалиани.
Министр также коснулся вопроса сотрудничества в формате Восточного партнерства. По его словам, Грузия является лидером среди участников Восточного партнерства и страной, которая строго выполняет Соглашение об ассоциации.