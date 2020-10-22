закрыть
22 октября 2020, четверг, 14:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грузия собирается подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году

2
  • 22.10.2020, 13:32
  • 1,736
Грузия собирается подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году

Тбилиси считает, что процесс европеизации страны стал необратимым.

В Грузии рассказали о планах подать заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Страна подаст заявление после согласования и координации с европейскими партнерами, сообщает rbc.ua.

Об этом глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал в эфире грузинской радиостанции Radio Imedi.

По его словам, страна подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.

"Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, что мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы", - сказал Залкалиани.

Министр также коснулся вопроса сотрудничества в формате Восточного партнерства. По его словам, Грузия является лидером среди участников Восточного партнерства и страной, которая строго выполняет Соглашение об ассоциации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс