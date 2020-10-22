Белорусские айтишники заявили о присоединении к Общенациональной забастовке

Белорусские айтишники заявили о присоединении к Общенациональной забастовке4
- 22.10.2020, 14:49
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Забастовка начнется 26 октября, если Лукашенко не выполнит условий Народного ультиматума.
Работники IT-сферы Беларуси заявили о присоединении к Общенациональной забастовке с 16 октября, сообщает телеграм-канал «Баста!»:
— Мы, работники сферы IT, видя происходящее в стране беззаконие, не можем оставаться в стороне и поддерживаем требования НАРОДНОГО УЛЬТИМАТУМА.
В случае их невыполнения мы присоединимся к ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБАСТОВКЕ.
ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К ЗАБАСТОВКЕ, МЫ:
2. Сокращаем финансовые отчисления в госбюджет.
1. Проявляем солидарность c народом Беларуси.
НАШ ФОРМАТ:
1. 26 ОКТЯБРЯ все работники сферы IT берут НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК и выходят на улицу:
- Едут к ПВТ и требуют разговора с В.В.Янчевским
- Становятся в цепочки солидарности возле офисов или домов
- Выходят в свои дворы и общаются с соседями
2. Мы будем КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК уходить в неоплачиваемый отпуск и ЕЖЕДНЕВНО присоединяться к мирным акциям протеста, увеличивая
количество нерабочих дней за свой счёт — пока наши требования не будут выполнены.
Наша сила — в солидарности и гласности. Пусть все увидят, как нас много! Используй хэштег #ITstrikesback для заявления своей гражданской позиции в соц сетях.
ВЕРЫМ! МОЖАМ! ПЕРАМОЖАМ!