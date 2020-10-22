Белорусские айтишники заявили о присоединении к Общенациональной забастовке 4 22.10.2020, 14:49

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Забастовка начнется 26 октября, если Лукашенко не выполнит условий Народного ультиматума.

Работники IT-сферы Беларуси заявили о присоединении к Общенациональной забастовке с 16 октября, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

— Мы, работники сферы IT, видя происходящее в стране беззаконие, не можем оставаться в стороне и поддерживаем требования НАРОДНОГО УЛЬТИМАТУМА.

В случае их невыполнения мы присоединимся к ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБАСТОВКЕ.

ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К ЗАБАСТОВКЕ, МЫ:

2. Сокращаем финансовые отчисления в госбюджет.

1. Проявляем солидарность c народом Беларуси.

НАШ ФОРМАТ:

1. 26 ОКТЯБРЯ все работники сферы IT берут НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК и выходят на улицу:

- Едут к ПВТ и требуют разговора с В.В.Янчевским

- Становятся в цепочки солидарности возле офисов или домов

- Выходят в свои дворы и общаются с соседями

2. Мы будем КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК уходить в неоплачиваемый отпуск и ЕЖЕДНЕВНО присоединяться к мирным акциям протеста, увеличивая

количество нерабочих дней за свой счёт — пока наши требования не будут выполнены.

Наша сила — в солидарности и гласности. Пусть все увидят, как нас много! Используй хэштег #ITstrikesback для заявления своей гражданской позиции в соц сетях.

ВЕРЫМ! МОЖАМ! ПЕРАМОЖАМ!

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