Военные финансы споют романсы, или Нерадостная перспектива для Шойгу 1 22.10.2020, 14:49

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Главе министерства обороны РФ готовят ускоренный выход на пенсию?

Силовики, являющиеся при Путине новыми хозяевами жизни, привыкли жить очень хорошо. Однако же ресурсов для такой жизни становится катастрофично мало, и на смену тучным годам скачет к российским работникам дубинки и штыка «всадник на вороном коне», пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Российская бензоколонка в условиях формирования на глобальном уровне новой экономической реальности эпохи COVID-19 снова воспроизводит подзабытый концепт лихих 90-х под названием «Верхняя Вольта с ракетами». Денег перестает хватать не только малому и среднему бизнесу, но уже даже и крупным игрокам. Беднеют не только регионы, но даже счастливые обладатели московской прописки. И вот кризисные веяния докатились святая святых – бюджета министерства обороны РФ.

20 октября стало известно о том, что в правительстве Мишустина наметилось мощнейшее противостояние двух старожилов: министра финансов Антона Силуанова и министра обороны Сергея Шойгу. Если ранее Минфин предлагал зачистить правоохранительный блок путем слияния ФСИН, ГФС и ФССП в единый орган на базе МВД, то теперь решил раздать на орехи и воякам.

Для правительственных бухгалтеров совсем не очевидно на что уходят 4% ВВП РФ, а именно столько средств тратится на ведомство российского тувинца №1. Страна в 2019 г. находилась на четвертом месте в мире по оборонным издержкам, при том, что у российских границ нет прямых военных угроз безопасности. Скорее наоборот сама Россия порождает множество очагов напряженности на территории сопредельных стран, создавая либо подогревая на их территории конфликты различной природы.

При этом российская экономика за последние 10 лет практически не выросла, а значит тратить все больше денег на наращивание ударных кулаков, означает обирать многодетные семьи, врачей, учителей, пенсионеров. Неприглядная картина получается, как ни крути.

Вот Силуанов и предложил провести глубокую оптимизацию аппетитов людей Шойгу. Конечно, большую губозакаточную машинку он им не подарил, но, тем не менее, его идеи по урезанию бюджета взбудоражили российскую военщину.

Речь идет о реформе ВС РФ, предусматривающей сокращение их численности на 10% путем отмены пустующих вакансий и перевода на гражданскую службу тех специалистов, работа которых не связана с выполнением боевых задач – медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла. Минфин предложил убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить до 25 лет срок выслуги, который необходим для ее получения. Также выдвинута идея сократить финансирование вещевого имущества, продуктовых пайков и возможностей получения льготной ипотеки.

В условиях коронакризиса путинская паразитономика уже не в состоянии тянуть на себе огромную массу псевдопрестижных имперских институтов, подобных раздутым вооруженным силам. Тем более, что характер современной войны коренным образом изменился, и основные бои разворачиваются не в форме танковых сражений или воздушных дуэлей, а виде борьбы идентичностей в информационном пространстве.

Еще одна причина негативной ситуации, которая складывается для российских военных, состоит в том, что Путин, будучи выходцем из КГБ, хронически не доверяет военным. Ему мерещится призрак военного переворота, особенно на фоне падения личного рейтинга народной популярности. Генерал армии Шойгу наоборот выглядит бодрячком, и уже представляет существенную угрозу обнулившемуся «царю». Выходит, что финансовый удар по МО РФ это только первый шаг на пути дальнейшей оптимизации Шойгу. Возможно, ему готовят ускоренный выход на почетную пенсию, и билеты в родную для него Тыву.

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