Ян Гриб: Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана 1 22.10.2020, 14:58

1,668

Ян Гриб

83-летний пенсионер рассказал, почему вышел сегодня на площадь Независимости.

83-летний пенсионер Ян Гриб вышел сегодня на акцию на площади Независимости и дал мини-интервью телеграм-каналу TUT.BY, в котором рассказал, почему он участвует в акциях протеста.

«Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана» - говорит отважный белорус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».