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Ян Гриб: Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана

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  • 22.10.2020, 14:58
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Ян Гриб: Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана
Ян Гриб

83-летний пенсионер рассказал, почему вышел сегодня на площадь Независимости.

83-летний пенсионер Ян Гриб вышел сегодня на акцию на площади Независимости и дал мини-интервью телеграм-каналу TUT.BY, в котором рассказал, почему он участвует в акциях протеста.

«Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана» - говорит отважный белорус.

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