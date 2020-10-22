Ян Гриб: Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана

Ян Гриб: Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана1
- 22.10.2020, 14:58
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83-летний пенсионер рассказал, почему вышел сегодня на площадь Независимости.
83-летний пенсионер Ян Гриб вышел сегодня на акцию на площади Независимости и дал мини-интервью телеграм-каналу TUT.BY, в котором рассказал, почему он участвует в акциях протеста.
«Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана» - говорит отважный белорус.