В Минске проходит Марш людей с инвалидностью (Онлайн) 1 22.10.2020, 15:03

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Фото: tut.by

Колонна протестующих идет по центру города.

Сегодня в Минске проходит Марш людей с инвалидностью. Протестующие собрались на площади Независимости и двинулись оттуда шествием по городу.

Сайт Charter97.org проводит онлайн-трансляцию Марша.

15.38 Яркие фото с сегодняшнего Марша.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

15.33 Лозунг «Смотри в окно, а не в телевизор» звучит и на марше людей с инвалидностью. Съемочную группу «Беларусь 1» (без опознавательных знаков) люди освистали с криками: «Позор БТ».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.30 Колонна протестующих дошла до ГУМа.

15.23 На сегодняшний Марш пришел мужчина, который стал инвалидом после зверств силовиков 10 августа.

15.20 У здания КГБ, во дворе которого находится следственный изолятор, где находятся и политзаключенные, участники шествия кричат: «Выпускай», «Свободу политзаключенным», «Трибунал».

15.18 Прохожие с другой стороны проспекта останавливаются и аплодируют участникам акции, которые дошли до перекрестка с улицей Городской вал, где находится МВД. Люди кричат: «Караева под суд!».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.16 Люди с площади Независимости двинулись маршем по Минску.

15.12 Целая инсталляция в руках одной из участниц акции выглядит очень внушительно!

Фото: Баста!

15.08 Вот как выглядит акция протеста людей с ограниченными возможностями на Площади Независимости.

Фото: Баста!

Фото: Баста!

Фото: Баста!

Фото: Баста!

Фото: Баста!

14.58 83-летний пенсионер Ян Гриб вышел сегодня на акцию на площади Независимости. «Буду выходить на все акции протеста, пока наш белорусский дом не будет очищен от таракана», - заявил он.

14.27 Около сотни протестующих собрались на площади Независимости.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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