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В «Слуге народа» заявили, что Зеленский может распустить украинский парламент

  • 22.10.2020, 15:13
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В «Слуге народа» заявили, что Зеленский может распустить украинский парламент

Это может произойти после выборов.

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду, где у него было монобольшинство.

В интервью lb.ua он заявил, что после местных выборов 25 октября Зеленский может предстать перед выбором — «принуждение к коалиции» или роспуск парламента.

«А почему нет? Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск», — сказал Потураев, отвечая на уточняющий вопрос о перспективах роспуска Рады.

В числе коалиционных партнеров он назвал партию «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, и «Батькивщину».

По словам нардепа, он не готов вступить в коалицию с группой За будущее, и не уверен, что многие во фракции поддержат такой союз, «если подобное предложение таки „прилетит“ в Раду».

«Если не «За будущее» и «Батькивщина», то ЕС и «Голос»? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента», — сказал Потураев.

Напомним, что Владимир Зеленский сразу после инаугурации распустил Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкий уровень доверия граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

29 августа 2019 года начала свою работу новоизбранная Верховная Рада девятого созыва. В парламент избрали 254 народных депутата от «Слуги народа».

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