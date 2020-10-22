В «Слуге народа» заявили, что Зеленский может распустить украинский парламент
- 22.10.2020, 15:13
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Это может произойти после выборов.
Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду, где у него было монобольшинство.
В интервью lb.ua он заявил, что после местных выборов 25 октября Зеленский может предстать перед выбором — «принуждение к коалиции» или роспуск парламента.
«А почему нет? Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск», — сказал Потураев, отвечая на уточняющий вопрос о перспективах роспуска Рады.
В числе коалиционных партнеров он назвал партию «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, и «Батькивщину».
По словам нардепа, он не готов вступить в коалицию с группой За будущее, и не уверен, что многие во фракции поддержат такой союз, «если подобное предложение таки „прилетит“ в Раду».
«Если не «За будущее» и «Батькивщина», то ЕС и «Голос»? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента», — сказал Потураев.
Напомним, что Владимир Зеленский сразу после инаугурации распустил Верховную Раду восьмого созыва.
Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкий уровень доверия граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
29 августа 2019 года начала свою работу новоизбранная Верховная Рада девятого созыва. В парламент избрали 254 народных депутата от «Слуги народа».