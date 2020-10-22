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Любимая группа ОМОНа отказалась давать концерты для силовиков

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  • 22.10.2020, 15:50
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Любимая группа ОМОНа отказалась давать концерты для силовиков

Группа «Тяни-Толкай» подписала открытое письмо против насилия.

Более 1500 белорусских авторов оставили свои подписи под открытым письмом, среди требований которого — прекратить насилие со стороны силовиков. Среди фамилий подписантов — участники группы «Тяни-Толкай», авторы гимна «Алмаза», завсегдатаи концертов МВД и ОМОН, пишет сайт tuzinfm.by.

«Я не понимаю, как такое могло случиться, и как такое может быть. Я просто в шоке. На сегодняшний день нам приходили предложения выступить, я сказал, что это абсолютно исключено. Таких песен мы не поем пока», — заявил в интервью один из участников группы.

«9-11 августа перевернуло все с ног на голову. Я созванивался со многими знакомыми, ветеранами, которые уже на пенсии, они мне что–то там объясняли, но я не понимаю, как так можно... Это же свои, люди», — рассказал музыкант группы «Тяни-Толкай».

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