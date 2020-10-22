Чем лечат коронавирус в Беларуси и как к этим препаратам относятся в мире 7 22.10.2020, 16:12

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Основное лекарство от COVID-19 в нашей стране уже давно не используют в мире.

Минздрав обновил приказ о ведении пациентов с COVID-19, но подходы к подбору лекарств не изменил. Даже с учетом их спорной репутации в развитых странах. Новую редакцию приказа "Об оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19" утвердил и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Еврорадио" проанализировало, какими лекарствами в Беларуси лечат пациентов с COVID-19 и какие данные по этим препаратам есть у зарубежных ученых.

ВОЗ уже отказалась от препарата, а Беларусь — нет

Одним из основных лекарств от коронавируса в Беларуси остается гидроксихлорахин — препарат, который обычно используется при малярии.

Но в мире им перестали лечить пациентов с коронавирусом еще летом: в конце мая ВОЗ приостановила исследования по препарату и назвала его неэффективным. Неэффективность подтверждена большим международным исследованием "Солидарность", результаты которого были опубликованы неделю назад. Согласно им, гидроксихлорахин не снижает смертность среди больных, а также не приближает их выздоровление.

К тому же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запретило использование гидроксихлорахина среди пациентов с коронавирусом не только из-за отсутствия эффекта, но и по причине риска. Оказывается, препарат может вызвать проблемы с сердечным ритмом, что очень опасно для больных коронавирусом.

То есть в развитых странах от гидроксихлорахина попросту отказались, но в Беларуси (а также и в России) его сохраняют в клинических протоколах. Правда, Минздрав все же немного уменьшил нужную дозу этих лекарств: теперь в день их предлагают принимать не 600 мг, а 400 мг. Уже что-то!

Полевой госпиталь в штате Висконсин, США, 12 октября 2020 года

фото: Reuters

В Евросоюзе и США COVID-19 лечат фавипировиром, известным еще как "авиган". В Беларусь этот препарат летом поставляла Россия — там начали его производство под названием "авифавир". Без лишней скромности производитель сразу указывает в инструкции на возможную эффективность при коронавирусе.

По словам ученых, определенную эффективность фавипировир имеет только в легких и среднетяжелых случаях протекания инфекции. Но в Беларуси его дают сразу только тем, кто находится в среднетяжелом состоянии. Кстати, в открытой базе зарегистрированных в стране лекарств фавипировира нет.

Некоторые исследования утверждают, что эффективным может быть и похожий на фавипировир препарат ремдесевир (им также лечат в Евросоюзе и США), который в Беларуси не используется. Но ведь и это очень спорно: ВОЗ, к примеру, считает, что его эффекты могут быть минимальными.

Что-то работает, что-то — нет

При определенных условиях белорусские медики лечат пациентов с коронавирусом и тацилизумабом — иммунодепрессантом, который обычно дают больным артритом. Но даже производители этого препарата уже заявили о том, что применять его в случае с COVID-19 почти бессмысленно.

Есть в западных протоколах и более перспективный препарат — дексаметазон из класса кортикостероидов. По результатам исследований, среди тяжелых больных смертность с этим препаратом уменьшается на 35%! Было бы неплохо, если бы врачи к нему присмотрелись.

Время от времени используют белорусские врачи и антибиотики — конечно же, не от вируса, а для того, чтобы к вирусной инфекции не добавлялась бактериальная. Есть в списке и другие "неспецифические" лекарства — например, гепарин для разжижения крови или парацетамол от температуры. Поэтому вопрос их использования в этом смысле вторичен.

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