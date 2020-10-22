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В ПВТ резко упал приток иностранных специалистов

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  • 22.10.2020, 16:14
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В ПВТ резко упал приток иностранных специалистов

Почти в 14,4 раз!

В белорусском Парке высоких технологий резкое падение темпов найма иностранных специалистов. В третьем квартале 2020 года число приехавших для работы в ПВТ иностранцев сократилось по сравнению с двумя первыми кварталами почти в 14,4 раза, сообщает office life.

По сведениям Департамента по гражданству и миграции МВД, в третьем квартале для работы в ПВТ в нашу страну въехали 52 человека. При этом в первом полугодии был отмечен значительный рост найма в компании ПВТ иностранных специалистов к аналогичному уровню прошлого года. Всего за январь — июнь здесь приняли 751 специалиста, плюс 40%.

За 2019 год для работы в ПВТ в Беларусь приехала 1 271 человек.

Между тем продолжается отток белорусских айтишников за рубеж, начавшийся после президентских выборов — 2020. По данным заместителя главы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, в Украину благодаря проекту IT Relocate Belarus уже переехали десятки белорусских IT-компаний. Один лишь Wargaming перевез несколько сотен сотрудников.

Свой офис открывает в Киеве PandaDoc, четверо сотрудников которой были арестованы после того, как основатель компании предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые уйдут со службы.

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