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56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока

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  • 22.10.2020, 16:28
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56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока

Президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали гонку за переизбрание.

Большинство зарегистрированных в США избирателей – 56% – считают, что президент Дональд Трамп не заслуживает переизбрания, когда 43% говорят, что заслуживает второй каденции в Белом доме, показывает свежий опрос социологической службы Gallup, пишет «Зеркало недели. Украина».

Процент избирателей, которые говорят, что Трамп заслуживает переизбрания на второй срок, снизился на семь процентных пунктов по сравнению с январским опросом.

Процент избирателей, которые в настоящее время говорят, что Трамп заслуживает переизбрания, совпадает с его последним общим рейтингом одобрения работы по данным того же опроса. Предыдущие показатели Gallup по вопросу о заслуженности переизбрания Трампа были в пределах трех пунктов его рейтинга одобрения.

Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали, напоминает Gallup.

Как и следовало ожидать, почти все республиканцы (93%) говорят, что президент заслуживает переизбрания, в то время лишь немногие демократы (3%) согласны с этим. Среди независимых избирателей 36% считают, что Трамп заслуживает переизбрания, а 61% говорят, что не заслуживает.

Опрос провели с 30 сентября по 15 октября.

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