Белорусские банки резко теряют валюту 2 22.10.2020, 16:43

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АРХИВНОЕ ФОТО AP

Физлица забрали $1 миллиард со счетов.

Белорусские банки повышают ставки по валютным вкладам населения на фоне оттока валюты физических лиц, которые в сентябре сняли со своих депозитов 469,6 млн долларов, а за два месяца - больше 1 млрд. Об этом сообщает сайт «Белрынок».

«С начала года ставка по новым вкладам на срок до одного года увеличилась почти в три раза и достигла 0,9% годовых. Еще в августе данная ставка равнялась 0,74%. Аналогичная ставка по вкладам на срок выше года увеличилась в сентябре до 1,75% годовых с 1,58% в августе и 1,24% в январе текущего года», - пишет сайт

Кроме того, растут проценты и по валютным вкладам юридических лиц. В частности, средняя ставка по новым депозитам юридических лиц на срок до одного года в сентябре увеличилась до 1,5% с 1,21% годовых в августе и 1,01% в январе текущего года. В то же время аналогичная ставка по долгосрочным вкладам составила в сентябре 1,13% годовых против 0,73% в августе и 1,07% в январе.

По данным Национального банка, на 1 августа на счетах у физлиц было 7,102 млрд долларов, а к 1 октября эта сумма уменьшилась до 6,008 долларов. В августе белорусы забрали со счетов 624 млн долларов, а в сентябре еще около 470 млн долларов. Что касается счетов в национальной валюте, то на 1 августа у физлиц на карт-счетах и текущих счетах было 3,371 млрд, а уже на 1 октября сумма уменьшилась до 2,757 млрд белорусских рублей. За этот период белорусы сняли 613 млн белорусских рублей, однако в сентябре объемы рублей на текущих счетах все-таки стали расти, после того как банки повысили ставки по рублевым вкладам.

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