Как пинский судья уволился в знак протеста 3 22.10.2020, 16:54

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Алексей Пацко отказался рассматривать политические дела.

32-летний пинчанин Алексей Пацко утро четверга, 22 октября, проводит на даче за сбором орехов. Вчера был его последний рабочий день в должности судьи суда Пинского района и города Пинска. Прощание с теперь уже бывшими коллегами прошло спокойно. Решение уволиться Алексей, говорит он, принял еще августе — из-за «общей обстановки и текущих событий». 15 октября Александр Лукашенко подписал соответствующий ука, пишет tut.by.

Формальная причина освобождения Алексея Пацко с должности судьи суда Пинского района и Пинска — истечение пятилетнего срока полномочий. Хотя сам экс-судья не скрывает, что уйти он решил 6 августа в связи с обстановкой в стране. Когда он сообщил руководству о своем желании уволиться, ему дали время подумать. Алексей свое решение не поменял — и в двадцатых числах августа были оформлены соответствующие документы.

— Если говорить общими словами, то это [уход с должности] связано, конечно, с обстановкой, текущими событиями, ощущением какой-то несправедливости в целом. Все вместе. Хотя и я в недалеком прошлом привлекал людей по таким статьям (имеет в виду «политически мотивированные» 23.34 КоАП — Прим. TUT.BY), — объясняет бывший судья.

Алексей до сих пор помнит фамилии двух женщин, которых в январе этого года судил по статье 23.34 за то, что они вышли на улицу с плакатами против углубленной интеграции с Россией. Он им назначил штрафы. Татьяне Кебиковой — 135 рублей, Людмиле Алехиной — 108 рублей.

— Они смелые женщины, мне кажется. У них была четкая позиция. Сразу сказали: «Признаем вину и делали так потому, что так правильно». На тот момент открытое признание своих убеждений [в суде] было необычно. Они сразу сказали, что действовали сугубо в рамках своих представлений. И они, конечно, не считали правильным привлечение их за это к ответственности.

— А есть какая-то разница между теми, кого судили по 23.34 КоАП в январе и теми, кого судят сейчас?

— Я так не думаю. Да нет, это такие же люди. Просто тогда было ощущение, что они в некоем подавляющем меньшинстве.

— А сейчас?

— Сейчас такого нет. Как мне кажется, сейчас есть осознание, что тот, кто думает по-другому, не один из тысячи. Как раз их — «тысяча». А их оппонентов намного меньше, по факту. Смотришь вокруг — и оказывается, что это не во мне проблема, что таких много и много кто об этом думает в таком же контексте: что не все хорошо, что нужно что-то менять, делать лучше.

«Внутри себя ты можешь быть с любой точкой зрения»

Информация об уходе Алексея быстро распространилась по сетям и телеграм-каналам. Сообщалось, что он после выборов не судил людей по статье 23.34 КоАП.

— Любое решение имеет свои последствия. Ты должен понимать, что, если откажешься, то с высокой долей вероятности к тебе могут возникнуть какие-то вопросы. (…) Я это понимал и сказал, что не хочу [рассматривать дела по 23.34 КоАП] и готов был написать заявление. К сожалению, судебная система, как мне кажется, — это еще один столп вертикали власти. Ты либо в системе, либо вне системы.

— Cудья не может иметь альтернативную точку зрения?

— Внутри себя ты можешь быть с любой точкой зрения. Явной внешней поддержки никто не требует. Поддержка системы должна быть только в четких конкретных делах. А что ты думаешь — это уже твои проблемы. Мне так кажется.

— А все же, сегодня судья сам решает, какое кому наказание назначить по 23.34? Или ему это доводят «сверху»?

— Это я не буду комментировать.

«Тут, в основном, люди за идею работают»

Алексей — отец троих маленьких детей. Но жена, говорит, поддержала его решение. Правда, до сих пор за него волнуется:

— Именно за меня, а не потому, что я ухожу. Пусть никто не думает, что судейская работа — это лафа: сидишь и ничего не делаешь. На самом деле это очень объемная, очень тяжелая работа. Объемы информации чудовищные. В небольших судах, может, и полегче, а в судах Пинска, Барановичей, Московского, Ленинского районов Бреста объемы достаточные. Там по два-три уголовных дела в день и административных под 30 штук. Объемы очень большие. А с учетом того, что судей не всегда хватает, времени на отдых особо нет. И зарплаты не космические. Льгот вообще никаких нет. Тут, в основном, люди за идею работают. Такую, который каждый для себя определяет.

Бывший судья из страны уезжать не собирается. Пока Алексей в поиске работы. Надеется, что получится найти себе место в сфере юриспруденции.

— Какие-то последствия вашего решения уйти были?

— Были.

— Какие?

— Остался безработным.

— А кроме очевидных?

— Не было пока… Надеюсь, и не будет.

— Не жалеете?

— Нет, не жалею. Решение принял и был готов к последствиям.

После того, как его история попала в Сеть, Алексею, говорит он, поступил шквал звонков со словами поддержки:

— Но я человек непубличный. Меня нет в соцсетях. Так что в основном звонили и писали знакомые, у кого есть мой личный телефон.

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