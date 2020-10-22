Ученые нашли еще один неизвестный орган человеческого тела 22.10.2020, 17:03

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фото: Netherlands Cancer Institute

О его существовании никто ранее не подозревал.

В наше время обнаружение у человека нового органа — огромная редкость, однако и подобное случается. Так, недавние исследования указывают на то, что брыжейка, прежде считавшаяся лишь средством прикрепления внутренних органов, выступает полноценным органом сама по себе, пишет naked science.

В новой статье, опубликованной в журнале Radiotherapy and Oncology, сообщается о более любопытной находке: паре крупных слюнных желез, скрывающихся глубоко, почти в центре головы. Открытие сделала команда Войтера Фогеля (Wouter Vogel) из Нидерландского института рака.

Трубные слюнные железы на ПЭТ-КТ

фото: Valstar et al., 2020

Медики проводили процедуры ПЭТ-КТ пациенту с раком простаты: это позволяет обнаружить и визуализировать опухоль в организме, используя меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Она активно поглощается не только опухолью, но и некоторыми органами, делая их заметными на снимках. В их числе — крупные пары слюнных желез, которых у человека насчитывают три: околоушную, подчелюстную и подъязычную.

Разумеется, отдельные слюнные железы сотнями рассеяны по носоглотке и верхним участкам пищеварительного тракта, но они не образуют скоплений и без микроскопа невидимы. Однако Фогель и его коллеги заметили четвертую пару крупных желез, которая скрывается в глубине носоглотки, за трубным валиком (Torus tubarius).

Ученые назвали эти железы трубными (tubarial). Они находятся почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Возможно, именно благодаря такому неудобному расположению железы до сих пор оставались незамеченными.

Их присутствие подтвердили дополнительным сканированием ПЭТ-КТ на примерно сотне пациентов, а также при вскрытии двух тел — мужского и женского. Их трубные слюнные железы удалось рассмотреть и под микроскопом, различив выходящие протоки. Авторы предполагают, что железы обеспечивают смазку и защиту носоглотки и зева.

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