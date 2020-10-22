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Нефтегазовые доходы России обрушились более чем на треть

  • 22.10.2020, 17:17
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Нефтегазовые доходы России обрушились более чем на треть

Падение происходит на фоне увеличения расходов бюджета.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России рухнули за три квартала на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.

За январь-сентябрь поступления от продажи нефти и газа составили 6 трлн рос. руб.. Расходы федерального бюджета оказались равны 15 трлн рос. руб. (+25%). Увеличение произошло из-за финансирования расходов на борьбу с пандемией коронавируса. При этом доходы сократились на 12%, составив 13,2 трлн рос. руб..

Дефицит бюджета составил 1,8 трлн рос. руб.. Около 40% годовых расходов могут прийтись на IV квартал, отмечают эксперты.

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