Нефтегазовые доходы России обрушились более чем на треть
- 22.10.2020, 17:17
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Падение происходит на фоне увеличения расходов бюджета.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета России рухнули за три квартала на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.
За январь-сентябрь поступления от продажи нефти и газа составили 6 трлн рос. руб.. Расходы федерального бюджета оказались равны 15 трлн рос. руб. (+25%). Увеличение произошло из-за финансирования расходов на борьбу с пандемией коронавируса. При этом доходы сократились на 12%, составив 13,2 трлн рос. руб..
Дефицит бюджета составил 1,8 трлн рос. руб.. Около 40% годовых расходов могут прийтись на IV квартал, отмечают эксперты.