У гродненского детского хосписа забирают помещение из-за гражданской позиции директора 1 22.10.2020, 17:37

фото: hrodna.life

Власти говорят, что «всему причиной коронавирус».

С Гродненским детским хосписом имени Святого Губерта в одностороннем порядке расторгли договор об аренде помещения. Об этом 22 октября узнала директор хосписа Ольга Величко. Она получила соответствующее письмо за подписью заместителя главного врача Второй гродненской детской поликлиники Ирины Голуб, сообщает «Белсат».

Предупреждение от необходимости освободить помещение хосписа

фото: belsat.eu

Из письма следует, что хоспис должен освободить помещение до 23 декабря этого года, так как площадь нужна поликлинике для организации работы в тяжелых эпидемиологических условиях.

«Мы вообще ничего не понимаем, о каких сложных эпидемиологических ситуациях может идти речь, если по официальным данным Минздрава у нас незначительный прирост по заболевшим по сравнению с другими странами? Какие сложные эпидситуации прогнозирует поликлиника в декабре?» – недоумевает директор хосписа Ольга Величко.

Юристы пытаются обжаловать расторжение договора аренды, так как другое помещений для работы хосписа найти проблематично. В 2019 году Ольга обращалась к городским властям с просьбой выделить им помещение, однако, власти эту просьбу не удовлетворили.

Обыск в детском хосписе

В хоспис в тот же день пришли сотрудники Управления Департамента финансовых расследований, попросили сотрудников хосписа открыть все комнаты, чтобы провести осмотр в рамках проверки в отношении руководства и сотрудников хосписа по фактам занижения налогов и уклонения от оплаты сумм налогов.

При хосписе волонтеры совершенно бесплатно шили средства индивидуальной защиты для врачей во время пандемии. Месяц назад городские власти забрали это помещение для работы волонтеров, которое еще несколько месяцев назад сами им выдали по приказу гродненского мэра Мечислава Гойя. Если хоспис потеряет основное помещение, то в организации останется только психологический центр для родителей, при одной из гродненских церквей.

Чем занимается хоспис?

Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта работает уже 13 лет. Сейчас организация помогает около 7 десяткам семей с тяжелобольными детьми, у которых онкологические, генетические или патологические заболевания. Сотрудники хосписа оказывают медицинскую, психологическую, социальную помощь таким семьям.

Директор хосписа Ольга Величко говорит, что проблем с оплатой налогов не имеет. Зато имеет активную гражданскую позицию. Накануне она была задержана во время дворовой встречи, провела ночь в ИВС и получила штраф решением суда.

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