Алиев заявил о взятии азербайджано-иранской границы под полный контроль
- 22.10.2020, 17:55
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Армия Азербайджана взяла еще 21 село.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в четверг о взятии азербайджанской армией еще 21 села, в том числе Агбенда - последнего населенного пункта на иранско-азербайджанской границе перед границей Республики Армения, сообщает BBC.
«С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской республики Иран», - провозгласил Ильхам Алиев.