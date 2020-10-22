Алиев заявил о взятии азербайджано-иранской границы под полный контроль 22.10.2020, 17:55

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фото с сайта: gazeta.ru

Армия Азербайджана взяла еще 21 село.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в четверг о взятии азербайджанской армией еще 21 села, в том числе Агбенда - последнего населенного пункта на иранско-азербайджанской границе перед границей Республики Армения, сообщает BBC.

«С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской республики Иран», - провозгласил Ильхам Алиев.

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