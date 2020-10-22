Ученые: Женщины менее подвержены COVID-19 1 22.10.2020, 18:15

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Фото: DPA

Исследователи пояснили, почему.

Женщины могут быть менее подвержены COVID-19, чем мужчины, так как серьезнее относятся к пандемии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного учеными итальянского Университета Боккони, сообщает WebMD в четверг, 22 октября, передает korrespondent.net.

Исследователи проводили опрос в несколько этапов среди 22 тысяч жителей Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Как выяснилось, что 59% респондентов женского пола считают коронавирус серьезной угрозой здоровью человека. При этом среди мужчин с этим утверждением согласились около 49%.

Кроме того, женщины больше поддерживают государственную политику о социальной дистанции, а также правила поведения во время карантина в общественных местах.

Больше всего различий между мужчинами и женщинами связаны с поведением, которое прежде всего служит защитой других, например, кашлять в локоть, гласят результаты опроса.

Ученые добавляют, что различия в поведении мужчин и женщин во время пандемии были менее заметны среди супружеских пар, а также среди тех, кто непосредственно пострадал от коронавируса.

Ранее ученые заявили, что маски существенно снижают риск заражения COVID-19.

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