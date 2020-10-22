Ученые: Женщины менее подвержены COVID-19

Ученые: Женщины менее подвержены COVID-191
- 22.10.2020, 18:15
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Исследователи пояснили, почему.
Женщины могут быть менее подвержены COVID-19, чем мужчины, так как серьезнее относятся к пандемии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного учеными итальянского Университета Боккони, сообщает WebMD в четверг, 22 октября, передает korrespondent.net.
Исследователи проводили опрос в несколько этапов среди 22 тысяч жителей Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и США.
Как выяснилось, что 59% респондентов женского пола считают коронавирус серьезной угрозой здоровью человека. При этом среди мужчин с этим утверждением согласились около 49%.
Кроме того, женщины больше поддерживают государственную политику о социальной дистанции, а также правила поведения во время карантина в общественных местах.
Больше всего различий между мужчинами и женщинами связаны с поведением, которое прежде всего служит защитой других, например, кашлять в локоть, гласят результаты опроса.
Ученые добавляют, что различия в поведении мужчин и женщин во время пандемии были менее заметны среди супружеских пар, а также среди тех, кто непосредственно пострадал от коронавируса.
Ранее ученые заявили, что маски существенно снижают риск заражения COVID-19.