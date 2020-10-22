63-летняя брестчанка вышла на свободу после 18 суток в ИВС и очередного суда 5 22.10.2020, 18:38

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фото: tut.by

Суд оштрафовал пенсионерку.

22 октября суд оштрафовал 63-летнюю брестчанку Елену Петровну Гнаук за участие в акции протеста 30 августа, сообщает «Брестская газета».

Суд признал Елену Петровну виновной по статье 23.34 КоАП и назначил 30 базовых штрафа (810 рублей). Поводом для разбирательства стала несанкционированная акция протеста, которая прошла 30 августа.

В суд брестчанку доставили из изолятора временного содержания, где она провела в общей сложности 18 суток. 15 дней она отбыла по приговору суда за участие в другом несанкционированном мероприятии — воскресном марше 4 октября. 19 октября, когда у нее истек срок заключения, Елену Петровну привезли в суд на заседание по акции 30 августа, но дело отправили на доработку. После процесса Елену Петровну снова задержали и вернули в ИВС, где она провела еще трое суток.

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