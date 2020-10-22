Зеленский объяснил выбор вопросов для опроса 22.10.2020, 18:44

Владимир Зеленский

Фото: Дмитрий Ларин, УП

Проведение опроса запланировано в день выборов 25 октября.

Проведение опроса в день выборов 25 октября не будут финансировать ни с бюджета, ни олигархические структуры.

Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Украины Владимир Зеленский и объяснил выбор вопросов к опросу, передает korrespondent.net.

"Не за средства государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальный, или в декларации президента Украины", - сказал он.

Говоря о вопросе о легализации медицинского каннабиса Зеленский отметил, что поддержка украинцами данной инициативы может стать главным аргументом для Верховной Рады, чтобы одобрить соответствующий законопроект.

"Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", - заявил он.

Также Зеленский объяснил смысл вопроса о Будапештском меморандуме. По его словам, необходимо, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства, а речи о восстановлении ядерного потенциала не идет.

"В противном случае мы с вами будем не "за столом", как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19", - заявил он.

При этом он не объяснил, что будет делать, если украинцы поддержат данный пункт опроса.

Говоря о свободной экономической зоне на Донбассе, Зеленский отметил. что ее создание будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал президент.

При этом он отметил, что данная инициатива пока не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

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