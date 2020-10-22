закрыть
22 октября 2020, четверг, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +18°С ожидается в Беларуси 23 октября

  • 22.10.2020, 18:49
До +18°С ожидается в Беларуси 23 октября

В пятницу будет облачно с прояснениями.

Порывистый ветер и до 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северу в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 13-18.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс