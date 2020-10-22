Последний раунд дебатов Трампа и Байдена перед выборами: где и когда смотреть 1 22.10.2020, 19:04

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фото: Reuters / Carlos Barria; Sarah Silbiger

Дебаты пройдут в Нэшвилле в Университете Белмонт.

Последний раунд очных теледебатов кандидатов в президенты США – действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена – пройдет 22 октября в Нэшвилле (штат Теннеси), сообщается на сайте комиссии по президентским дебатам.

Республиканец Трамп и демократ Байдена будут дебатировать 90 минут в Университете Белмонт. Дебаты разделены на шесть блоков по 15 минут. Модератор – журналистка NBC News Кристен Уэлкер – выбрала для каждого из блоков такие темы: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые проблемы в США, климатические изменения национальная безопасность и лидерство.

Как сообщает "Голос Америки", в штабе Трампа заявили, что заставят Байдена ответить на вопросы, которые не анонсировала модератор. В частности речь идет о заявления о якобы использовании сыном Байдена Хантером связей отца для заключения сделок в Китае и Украине. Газета The Wall Street Journal от имени редакции опубликовала 20 октября статью, в которой призвала Байдена отреагировать на скандальную публикацию газеты New York Post, обнародовавшей "переписку" с компьютера Хантера Байдена.

Начнутся дебаты в 21.00 по северно-американскому восточному времени (23 октября в 5.00 по Минску), трансляцию с переводом на русский будет вести телеканал "Настоящее время".

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