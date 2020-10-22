Валерий Карбалевич: Кремль недоволен, как ведет себя Лукашенко 1 22.10.2020, 19:40

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Валерий Карбалевич

Диктатор не выполняет свои обещания.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал в своем телеграм-канале визит главы внешней разведки РФ в Минск.

По мнению эксперта, не стоит верить Дмитрию Пескову, который «настойчиво оспаривал, что визит никак не связан с событиями в Беларуси».

«На мой взгляд, на самом деле Нарышкин приехал с посланием от Путина. И оно для Лукашенко неприятное. Кремль недоволен, как ведет себя Лукашенко. Потому что он не выполняет свои обещания, данные Путину в Сочи», — пишет Валерий Карбалевич.

Политолог напомнил, что недавно, в субботу 18 октября, ведущая программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Ирада Зейналова в довольно резкой форме призвала Александра Лукашенко выполнять обещания, если он хочет получить очередной транш кредита.

«Россия недовольна, что Беларусь не выплачивает полностью долги за газ. Минск не выполняет обещание переориентировать транзит белорусских экспортных грузов из портов стран Балтии в российские порты», — написал Валерий Карбалевич.

«Действительно, белорусские государственные СМИ много рассуждают о новой Конституции, но ничего не говорят о досрочных президентских выборах. Лукашенко упорно обходит этот вопрос, надеясь досидеть свой пятилетний срок до конца.

И никак не хочет вести диалог с обществом, из-за чего продолжаются массовые протесты. Можно не сомневаться, что голосом НТВ говорит Кремль. И Нарышкин привез очередное московское предупреждение от Путина, что Лукашенко играет в опасную игру», — считает Валерий Карбалевич.

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