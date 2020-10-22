ЕC ввел санкции против ГРУ за хакерские атаки на бундестаг 22.10.2020, 19:55

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Под санкции попал и нынешний руководитель Главного управления Генштаба ВС России Костюков.

Европейский союз ввел санкции против двух россиян и подразделения военной разведки. Их подозревают в причастности к кибератакам на немецкий парламент. Документ опубликован в официальном журнале ЕС, передает РБК.

Под ограничения попал 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Также под санкции попали граждане России Дмитрий Бадин и Игорь Костюков.

Бадин в сообщении называется непосредственным исполнителем кибератаки, осуществленной в 2015 году. Журнал ЕС именует его офицером ГУ Генштаба, причастным к краже документов из немецкого парламента.

Костюков — нынешний глава ГУ Генштаба. В ЕС утверждают, что именно он в 2015 году руководил 85-м главным центром спецопераций, который создавал группы хакеров под названиями APT-28, Fancy Bear, Sofacy Group, Pawn Storm и Strontium.

85-й главный центр спецопераций ГУ Генштаба, как утверждает ЕС, находится в Москве по адресу: Комсомольский проспект, д. 20. Этот же адрес фигурировал в расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера. В 2018 году утверждалось, что работавшие в этом здании люди были причастны к атаке на серверы структур Демократической партии и почту членов предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Американцы заявляли, что по этому адресу располагалась воинская часть 26165.

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