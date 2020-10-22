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Малышева назвала три «суперпродукта» против коронавируса

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  • 22.10.2020, 20:15
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Малышева назвала три «суперпродукта» против коронавируса
бразильский орех
фото с сайта: trioreha.ru

В список она включила продукты, являющиеся лидерами по содержанию витамина D, цинка и селена.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала в Instagram подборку под названим «Три суперпродукта против коронавируса».

По словам телеврача, на сегодняшний день доказано, что коронавирусная инфекция так же, как и грипп и многие другие инфекционные заболевания, протекает в более тяжелой форме у людей, испытывающих дефицит витамина D, цинка и селена. Поэтому в список Малышева включила продукты, являющиеся лидерами по содержанию этих веществ.

Она назвала печень трески лучшим источников витамина D и объяснила, что он «запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID». Лучшим источником цинка, который, по словам доктора медицинских наук, блокирует размножение коронавируса в клетке, оказались сырые устрицы, а селена — бразильский орех. «Селен дает силу естественным киллерам — макрофагам, которые убивают вирус, и значительно снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах у пациентов с COVID», — подчеркнула телеведущая.

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