Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса 22.10.2020, 20:53

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Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса в случае ее успешного создания, передает «Новое время».

По словам главы государства, если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания — он готов испытать ее на себе.

Однако Зеленский добавил, что несмотря на украинскую вакцину, если «у кого подтверждена вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае».

«Потому что с COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», — сказал он.

Напомним, 20 октября в Офисе президента неожиданно заявили о разработке оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса. Препарат прошел доклиническую фазу исследования и показал «положительную тенденцию».

В мире нет ни одной вакцины от коронавируса, которая прошла бы все этапы исследования и была признана эффективной и безопасной. Третья фаза испытаний российской вакцины началась только в сентябре, при этом она уже фактически вышла в гражданский оборот.

Американские фармацевтические гиганты надеются, что вакцина от COVID-19 появится в ограниченном доступе к концу 2020 года, а ее массовое применение начнется уже в 2021 году.

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