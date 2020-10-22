Хакер отгадал пароль Трампа и завладел его аккаунтом 1 22.10.2020, 21:14

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Фото: Leah Millis / Reuters

Хакер отгадал пароль президента США с пятой попытки.

Голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс (Victor Gevers) отгадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter, после чего завладел его аккаунтом. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на голландское издание De Volkskrant.

По словам хакера, он получил доступ к личной странице американского лидера в середине октября 2020 года. Правильный пароль специалист подобрал с пятой попытки: аккаунт президента был защищен комбинацией «maga2020!». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

«Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию», — рассказал Геверс журналистам. Он добавил, что Трамп не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.

При этом представители Twitter опровергли слова эксперта по безопасности. В администрации соцсети ответили, что не видели никаких доказательств того, что у голландца действительно когда-то был доступ к аккаунту Трампа.

«Мы активно внедряли меры безопасности для учетных записей определенной группы известных лиц, связанных с выборами в Соединенных Штатах», — отметили представители Twitter.

Голландские журналисты напомнили, что Геверсу уже не в первый раз удается взломать аккаунт президента в Twitter. В 2016 году эксперт тоже смог подобрать пароль американского лидера: тогда Трамп использовал слово yourefired («ты уволен»).

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