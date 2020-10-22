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В Украине спустя 15 лет возобновили добычу золота

  • 22.10.2020, 21:36
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В Украине спустя 15 лет возобновили добычу золота

В Закарпатской области возобновляет работу Мужиевский золоторудник.

В Украине спустя 15 лет простоя возобновило работу единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами – Мужиевский золоторудник. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Золотой рудник с подтвержденными запасами золота в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны", – говорится в сообщении.

Добычу золота на руднике будет вести компания Avellana Gold.

Компания будет перерабатывать 500 000 тонн руды и планирует отчислять в бюджет 250 млн грн ежегодно.

Кроме золота, компания также будет добывать цинк.

Разведанные запасы Мужиевского месторождения оценивались в 55 тонн золота и 1 млн тонн цинка.

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