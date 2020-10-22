Дела у Лукашенко плохи Телеграм-канал СерпомПо

22.10.2020, 22:21

Для чего Путин отправил в Минск Нарышкина?

Директор российской внешней разведки Нарышкин приехал к Лукашенко.

О том, что дела у Лукашенко плохи, говорит уровень, на котором он готов общаться с Москвой.

Ладно, Мишустин. Он, все-таки, глава российского правительства. Но Нарышкин, даже при его принадлежности к правящему в России клану чекистов, чиновник относительно невысокого уровня. Точно уже не для встреч с главами государств.

И все же встреча состоялась. Зачем она была нужна Путину? Для чего он отправил в Минск Нарышкина?

Глава СВР выступал в последнее время с заявлениями, достойными разве что пропагандистов с госТВ. Нарышкин, в частности, в середине сентября обвинял США в организации «цветной революции» в Беларуси. Вот его и отправили в Беларусь накануне истечения срока ультиматума Тихановской – демонстрировать поддержку. И одновременно, зная московские традиции, для унижения наглого диктатора, попавшего в трудное положение. Общайся, мол, теперь с посыльными из Москвы. Это сегодня твой уровень.

Лукашенко, со своей стороны, попытался использовать визит Нарышкина для того, чтобы показать народу своей страны: Россия меня поддерживает, я не один против вас. Он униженно благодарил Нарышкина: «Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе».

Какую уж там особую информацию до него доводит Нарышкин, неясно.

Вряд ли что-то серьезное: хотя бы и косвенно, но раскрывать методы сбора информации своей службы перед белорусской гэбухой, СВР не будет. Толкать Лукашенко выгодную для себя дезу о США и «цветных революциях» – возможно. Но это только для того, чтобы манипулировать свихнувшимся тираном.

Визит Нарышкина состоялся. Мирная революция в Беларуси продолжается.

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