Николай Статкевич: События этого года стали спусковым крючком для духовной революции 1 23.10.2020, 7:56

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Николай Статкевич

Уже в прошлом году нынешнее напряжение стало хорошо ощутимым.

Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович опубликовала его письмо, в котором он рассуждает о «Духовной революции белорусской нации», которую мы сейчас наблюдаем.

«Огромное уважение и восхищение вызывают люди, которые выходят. Они и массовое волонтерское движение — это яркие свидетельства явления, которое бы я назвал «Духовная революция белорусской нации».

За последние месяцы мы и весь мир увидели чудесное преобразование совокупности запуганных индивидуалистов в свободолюбивую солидарную белорусскую нацию. С многочисленным авангардом, готовым рисковать ради прав и свобод народа.

Такое преобразование можно назвать духовной революцией. Причины ее — не в появлении какой-то лучшей новой оппозиции вместо дрянной старой. Эти причины вызревали десятилетиями и были катализированы действиями власти в течение последних лет и, особенно, месяцев.

На мой взгляд, к этим причинам можно зачесть следующие.

● Окончательное преобразование белорусов в городскую нацию, ведь большинство их сейчас – горожане во 2-м или более поколении. А демократия, нация и т.д. – это городские изобретения.

● Еще: белорусы, в основном, утолили потребительский голод, свойственный постсоветским людям, и начали думать о более высоких потребностях.

● Также свою роль сыграли глубинные качества народа, принесенные отцами-дедами современных горожан из деревни — чувство справедливости, порядочности, воспитанное униатством уважение к закону и правилам.

● Еще: приобретенные в XIX веке среди крестьянства качества — чувство достоинства и долга, подкрепленные примером борьбы за свободу современных патриотов.

Вызревание этих причин происходило медленно, но процесс приобрел глубину и динамику из-за несправедливых, с точки зрения большинства, действий власти – повышения пенсионного возраста, налога на безработных, демонстрации роскоши и безнравственности. Уже в прошлом году нынешнее напряжение стало хорошо ощутимым. А события этого года — реакция властей на пандемию, наглая нейтрализация опасных оппонентов в начале «выборов» и, особенно, насилие над арестованными после голосования, сделались спусковым крючком того, что я называю «духовной революцией», которая неизбежно повлечет за собой и политические изменения», — считает Николай Статкевич.

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