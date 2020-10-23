«Баста!»: Давайте соберем все наши силы в кулак

«Баста!»: Давайте соберем все наши силы в кулак2
- 23.10.2020, 7:59
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Чем больше нас будет на улицах – тем меньше шансов у диктатора.
Telegram-канал «Баста!» считает, что решающий момент в белорусской революции уже близко.
«Лукашенко и его хунте был объявлен народный ультиматум, и его срок истекает через три дня. Мы видим, что узурпатор плевать хотел на мнение народа, впрочем, как и всегда. А это значит, что 26 октября начнется общенациональная забастовка!
Мы все должны принять ответственное решение - бороться за свободную Беларусь. Это нелегко, но если не сейчас – то никогда. За эти дни мы должны подготовиться к массовому выходу всех, кто хочет перемен, на улицу. А в понедельник – не выйти на работу!
Чем больше нас будет на улицах – тем меньше шансов у диктатора. Давайте соберем все наши силы в кулак, и решительно ударим по режиму, который уже и так шатается.
Один за всех и все за одного!
До завтра!» — пишет Telegram-канал.