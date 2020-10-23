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«Баста!»: Давайте соберем все наши силы в кулак

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  • 23.10.2020, 7:59
  • 3,811
«Баста!»: Давайте соберем все наши силы в кулак

Чем больше нас будет на улицах – тем меньше шансов у диктатора.

Telegram-канал «Баста!» считает, что решающий момент в белорусской революции уже близко.

«Лукашенко и его хунте был объявлен народный ультиматум, и его срок истекает через три дня. Мы видим, что узурпатор плевать хотел на мнение народа, впрочем, как и всегда. А это значит, что 26 октября начнется общенациональная забастовка!

Мы все должны принять ответственное решение - бороться за свободную Беларусь. Это нелегко, но если не сейчас – то никогда. За эти дни мы должны подготовиться к массовому выходу всех, кто хочет перемен, на улицу. А в понедельник – не выйти на работу!

Чем больше нас будет на улицах – тем меньше шансов у диктатора. Давайте соберем все наши силы в кулак, и решительно ударим по режиму, который уже и так шатается.

Один за всех и все за одного!

До завтра!» — пишет Telegram-канал.

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