В Беларуси добытчиков сырья бьют кризис и девальвация 23.10.2020, 8:02

3,187

Прибыль от реализации продукции в отрасли сократилась на 35,9%.

В добывающей промышленности в 2020 году просела выручка и прибыль, падает рентабельность. Как произошло, что нефть и газ стали «плохими» товарами? Этим вопросом задается сайт banki24.by.

Добыча полезных ископаемых в белорусской статистике проходит как «горнодобывающая промышленность». Основные показатели отрасли формируют организации Гомельской области, где расположены компании ПО «Белоруснефть». Сравните: производство по отрасли в целом за 9 месяцев составило 989,2 млн BYN, а по Гомельщине отдельно — 634,2 млн BYN.

Данные по финансам в Беларуси формируют с 1,5-месячной задержкой. Поэтому на сегодня доступна финансовая информация об отрасли за 8 месяцев.

Выручка добывающей промышленности за 8 месяцев упала на 3% до 3,908 млрд BYN. Это номинальное сокращение выручки, без учета инфляционных процессов. Понятно, с поправкой на рост цен в экономике снижение выручки еще больше.

Прибыль от реализации продукции в отрасли сократилась на 35,9% до 282,8 млн BYN. Просадка в прибыли связана с двумя обстоятельствами: отсутствием экспорта сырой нефти в начале года и падением цен на нефть на мировом рынке.

В 1 квартале Белоруснефть вынужденно снабжала НПЗ сырьем собственной добычи, так как крупнейшие российские компании временно прекратили поставки по трубе. В марте цены на нефть обвалились и не восстановились до значений 2019 года даже теперь.

Так как у добытчиков резко просела прибыль, то закономерно снизилась и рентабельность продаж. Если в 2019 году она составляла 7,2%, то 2020-м равна 10,9%.

В текущем году белорусский рубль заметно девальвировался в марте и августе. Как результат, у многих предприятий накопились отрицательные курсовые разницы, которые негативно повлияли на бухгалтерскую прибыль.

Власти приняли указ № 150 об особом порядке списания курсовых разниц. Однако этот документ помог лишь частично, значительное падение чистой прибыли к 2019 году сохранилось.

Чистая прибыль горнодобывающей промышленности за 8 месяцев снизилась в 2,7 раза до 57,6 млн BYN. Доля убыточных компаний в отрасли удвоилась — с 8,3% до 16,7%.

Суммарные долги на 1 сентября составили 2,971 млрд BYN. С начала 2020 года обязательства отрасли увеличились на 75,8%, что связано с курсовыми разницами по валютным кредитам и займам.

В горнодобывающей промышленности резко увеличилась текущая долговая нагрузка. За 8 месяцев предприятия отрасли направили на погашение кредитов и займов 1,542 млрд BYN, что на 90,7% больше, чем в 2019-м. Компании отдали кредиторам 39,5% выручки при среднем показателе по стране в 29,4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».