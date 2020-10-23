«Людзьмi звацца»: работники «Нафтана» записали новое видеообращение 2 23.10.2020, 8:54

3,344

Стихи Янки Купалы и выдержки из Конституции.

Работники «Нафтана» записали новое видеообращение в поддержку белорусов. Они рассказали стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?», а также зачитали выдержки из некоторых статей Конституции, пишет tut.by.

«А чаго ж, чаго захацелась ім, пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? Людзьмі звацца», — зачитали работники стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?».

После этого заводчане заявили, что «защищают свое право людьми быть и людьми зваться». После этого работники предприятия озвучили выдержки из некоторых статей Конституции, в том числе:

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

Статья 24. Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств.

Статья 25. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».