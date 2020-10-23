2-я клиническая больница Минска переходит на прием заразившихся COVID-19
23.10.2020, 8:25
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В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон».
Как сообщают читатели сайта Charter97.org, 2-я городская клиническая больница в Минске практически целиком переходит на примем коронавирусных больных.
Позднее эту информацию подтвердил Минздрав.
«В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты. В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон», — сообщил Минздрав.
Отметим, что весной некоторые минские больницы также были перепрофилированы для приема заразившихся COVID-19.
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