2-я клиническая больница Минска переходит на прием заразившихся COVID-19 23.10.2020, 8:25

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Фото: Reuters

В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон».

Как сообщают читатели сайта Charter97.org, 2-я городская клиническая больница в Минске практически целиком переходит на примем коронавирусных больных.

Позднее эту информацию подтвердил Минздрав.

«В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты. В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон», — сообщил Минздрав.

Отметим, что весной некоторые минские больницы также были перепрофилированы для приема заразившихся COVID-19.

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