Предупреждение для Лукашенко 3 Кристиан Триппе, главный редактор русской редакции DW

23.10.2020, 8:43

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Кристиан Триппе

Признание диктатора на Западе становится практически невозможным.

Вопреки всем обстоятельствам, вопреки действиям вооруженной до зубов и в высшей степени готовой к насилию государственной власти, оппозиция в Беларуси восстала. Она не позволила себя запугать, она бросила вызов репрессиям, и в своем Координационном совете пытается не дать загасить пламя свободы. Редко когда присуждение премии имени Сахарова было настолько логичным и убедительным.

Иными словами, если бы Светлана Тихановская, а вместе с ней и объединенная белорусская оппозиция, не была в этом году удостоена премии имени Сахарова, сама идея этой награды была бы лишена смысла. Объединенная оппозиция подает пример десяткам тысяч человек, которые после сфальсифицированных в начале августа президентских выборов выходят на улицы Беларуси каждые выходные. Они требуют для себя и для всех жителей страны свободы и гражданских прав, во имя которых более тридцати лет назад и была учреждена премия имени Сахарова.

Риски и последствия для белорусов

В последние недели кое-где были слышны робкие возражения: предупреждали о нежелательных и даже опасных последствиях, которые премия Сахарова могла бы иметь для отважных белорусов. Так, пропаганда Лукашенко могла бы воспользоваться присуждением этой награды как доказательством того, что выступления оппозиции против диктатуры дистанционно управляются Евросоюзом. Это так же бессмысленно, как и нелепое заявление Лукашенко о том, что НАТО планирует нападение на Беларусь. Но авторитарный правитель с благодарностью использует любые средства, чтобы очернить своих противников.

А ведь есть еще и Россия c ее разнообразными интересами в регионе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на протяжении недель возмущенно заявляет, что происходящее на улицах Беларуси продиктовано не стремлением к демократии и соблюдению прав человека, а исключительно геополитикой, борьбой за зоны влияния и сферы интересов. Не будет ли в таких обстоятельствах награда в области защиты прав человека, присужденная оппозиции в Минске, ненужным раздражающим фактором для власть предержащих в Москве? Не говоря уже о том, что премия носит имя советского диссидента!

Возвращение к истокам

Нет, как раз наоборот. Ведь премия имени Сахарова напоминает неоимперской провластной элите в Кремле, что суть Европы для депутатов Европарламента определяется не политикой силы, а чем-то большим, нематериальным. Речь идет о Европе, в которой правила совместного существования основаны на наднациональных ценностях и нормах. В том же духе рассуждали советские реформаторы 1980-х годов: недаром Михаил Горбачев неоднократно обращался к идее "общеевропейского дома". Именно в этот период пробуждения и была учреждена премия имени Сахарова, поэтому ее присуждение белорусской оппозиции ощущается сейчас почти как возврат к истокам награды.

Все это, разумеется, понимает и Александр Лукашенко, считающий себя советским человеком. Со стороны кажется, что на правителя в Минске это не произвело никакого впечатления - и тем не менее он жаждет политического признания со стороны Запада. Вот только получить его Лукашенко и его режиму после присуждения премии имени Сахарова белорусской оппозиции станет еще сложнее.

Но в послании этого дня заключена еще одна мысль: пока Светлана Тихановская как бывший кандидат в президенты ведет политические переговоры в Европе, пока оппозиционный Координационный совет пытается согласовать дальнейшие шаги, другие оппозиционеры сидят в застенках режима Лукашенко. Мария Колесникова была похищена семь недель назад и брошена в тюрьму в Минске. Хочется надеяться, что она тоже узнает о награде Европейского парламента.

Кристиан Триппе, главный редактор русской редакции DW

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