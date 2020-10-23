Хоккей — самый стыдный спорт в Беларуси прямо сейчас 5 23.10.2020, 9:50

1,842

Мало достоинства и много желания не выпасть из системы.

Футболисты и хоккеисты – спортсмены-побратимы. В Беларуси их объединяет не только популярность выбранных дисциплин, но и еще одно печальное обстоятельство. Это обстоятельство – молчание в тот момент, когда страна переживает тяжелейший в суверенной истории кризис. Если не на грани гражданской войны, то около того. Часто говорят про 1937 год лайт. Пожалуй, так и есть. Инакомыслящие, угрозы, репрессии, диктатура – судьба Беларуси и соотечественников волнует многих спортсменов, но футбол с хоккеем, даже не изображая глубокомысленного вида, молчат, пишет «Трибуна».

Почему?

В моей голове такая картинка: горит большой дом, и пока одни соседи тушат пожар, другие таскают из своих квартир барахло. Потушат – норм, нет – и ладно, скарб-то спасен. И где-то даже чужого, возможно, удалось прихватить. Речь, конечно, не о том, что футболисты с хоккеистами воруют. Они просто сосут из системы Лукашенко ресурсы, в том числе те, которые, по-хорошему, предназначены не им.

И, как сейчас очевидно, намерены сосать ресурсы до любого победного конца.

Если в футболе назвать белое белым могут хотя бы ветераны, экс-игроки сборной, то в хоккее смельчаков еще меньше. Все рассчитывают оказаться у бортика, при деле. Те, кто знаком с настроениями хоккейного сообщества, утверждают, что смены президента там просто боятся – так, как Лукашенко, любить ледовые игрища вряд ли еще кто-то будет. В общем, у большинства хоккеистов молчание расчетливо-меркантильное с особым обстоятельством.

В тишине можно больше урвать. В народе еще говорят: тихой сапой.

И ведь в хоккее молчат, даже когда по политическим мотивам бьют своих. В том же футболе еще не так раскрутился маховик репрессий. А вот Дмитрий Басков, глава ФХБ, старается. Убрал из юношеской сборной главного тренера Александра Руммо за то, что тот не поддерживал действующую власть. Примерно так же «ушли» директора оршанского «Локомотива», еще одного подписанта письма за честные выборы. Геннадия Савилова, говорят, не стало в федерации по схожей причине – его кейс даже направлен для рассмотрения в МОК.

А что же коллеги?

О, ну конечно, у них есть прекрасное оправдание на все случаи жизни (даже на те, когда в стране душат, калечат, убивают). Вы же слышали, что хоккеисты – невероятно суровый народ? Выросшие в раздевалках, они не выносят оттуда сор. Проблемы решаются внутри, а на публике – молчание или банальные слова, но не слова поддержки. Кто-то скажет о хоккейном братстве, но я бы говорил о хоккейной поруке, в которой нет почти ничего благородного.

Мало достоинства и много желания не выпасть из системы.

Свежий повод усомниться в благородстве ледовых рыцарей – договорные матчи. Эта мерзость проникла в белорусский спорт. Сначала спохватились в футболе: первой была опозорена «Ислочь», пару лет спустя гоняли махинаторов в «Нафтане», «Химике», «Лиде», «Гомеле». Федерация отстраняла их еще на стадии разбирательства, а потом выписывала дисквалификации от года до трех, а особо отличившихся даже наделяла статусом персон нон грата. Впрочем, не нужно идеализировать белорусских футбольных функционеров. Они просто не могут себе позволить быть мягкими – в УЕФА не поймут.

В суровом хоккее по части грязных дел не так щепетильны.

В ноябре прошлого года семеро игроков молодечненского «Динамо» устроили абсолютно бездарный фарс. Даже за то, как они это сделали, следовало наказывать максимально жестко. Итак, «Динамо» вело в матче с хилым «Могилевом» 5:1, но Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей сделали так, чтобы их команда проиграла. Стопроцентный договорняк! Несомненный! Это стало сразу всем понятно.

Но ФХБ никуда не спешила.

Провинившиеся спокойно докатали сезон. Некоторые – в той же команде, в которой нагадили. Только пять месяцев спустя в федерации приняли по ним решение: дали штраф и годичную дисквалификацию. Не сказать, что меры суровые (по меркам футбола – вообще скромно), особенно ввиду того, что шли разговоры и о других договорных матчах в белорусском хоккее – организация Federbet, отслеживающая подозрительные котировки, сообщала о еще четырех матчах. Казалось бы, не время миндальничать, но…

Порой хоккейная брутальность дает сбои.

Нас к этому начали готовить еще летом. Россиянин Кучкин, несмотря на бан, оставался в Беларуси. В том же Молодечно наносил разметку на лед, делал подарки детям с нарушениями зрения и…чего-то ждал. Шелег говорил о сожалении. Лисичкин кивал на обстоятельства (мол, кредиты, а мне не платили, и вообще Сырей соблазнил). Боярчук недоумевал, как ему без хоккея. И все это сработало!

Хоккеисты своих не бросают. Но только правильных своих: лучше сдавать матчи, чем иметь свое мнение о том, что происходит в стране.

9 октября на шесть месяцев уменьшили дисквалификацию Боярчуку, Кучкину и Устиненко, Лисичкину – на пять. Пару недель спустя снисхождение настигло Шелега – он сможет вернуться на лед уже в декабре. Ждите скоро на площадках страны! Доброта федерации в какой-то степени парадоксальна. Ведь ее возглавляет человек, который до этого возглавлял клуб, и этот клуб от проделок аферистов понес серьезные репутационные издержки. Ведь «Динамо» Молодечно было фармом минского «Динамо», и Басков минским «Динамо» как раз руководил. Он едва ли не первым устроил разнос Сырею и компании, а также доложил Лукашенко о постыдном инциденте в любимом виде спорта. С чего такая доброта? Не потому же, что Лисичкин еще и поигрывал за команду Лукашенко?

Видимо, просто сумел перевернуть страницу.

Вообще, фарм-клубы минскому «Динамо» в Экстралиге нужны для того, чтобы рядом с опытными игроками росла молодежь. Когда Молодечно сливало матч «Могилеву», вратарь Никита Толопило, 19-летняя на тот момент надежда столичного клуба, плакал на лавке от того, что происходит. Впрочем, свой урок молодежь несколько месяцев спустя получила.

Если коротко: низкие поступки, жадность и предательство команды в хоккее простительны.

В этой истории есть еще один забавный момент. Федерации хоккея удалось заполучить отличного партнера – букмекерскую компанию «Париматч». Но ведь именно букмекеров пытались обдурить горе-актеры из Молодечно. Недавно за договорные матчи осудили еще и игроков «Витебска». Ждем очередного акта милосердия или честных ставок?

На принципиальность хоккея я бы не ставил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».