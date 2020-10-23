Азербайджан заявил о новых боях в Нагорном Карабахе 23.10.2020, 10:11

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Баку заявляет о взятии под контроль важных территорий и высот.

В Азербайджане заявили, что в районе Нагорного Карабахе продолжались боевые действия с различной интенсивностью, пишет «Новое время».

Как сообщает Министерство обороны страны, «в результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта».

«Разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты», — говорится в сообщении.

В настоящее время боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения, отметили в ведомстве.

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