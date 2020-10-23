закрыть
23 октября 2020, пятница, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан заявил о новых боях в Нагорном Карабахе

  • 23.10.2020, 10:11
  • 2,462
Азербайджан заявил о новых боях в Нагорном Карабахе

Баку заявляет о взятии под контроль важных территорий и высот.

В Азербайджане заявили, что в районе Нагорного Карабахе продолжались боевые действия с различной интенсивностью, пишет «Новое время».

Как сообщает Министерство обороны страны, «в результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта».

«Разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты», — говорится в сообщении.

В настоящее время боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения, отметили в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник