«Рассматривается вопрос о замене Лукашенко» 14 23.10.2020, 10:25

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Фото: БелТА

Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с узурпатором.

«Конституционная реформа» была, судя по всему, одной из важных тем на встрече Лукашенко с неожиданно прилетевшим в Минск 22 октября директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Хотя вроде бы это не совсем его профиль.

После встречи Нарышкин заявил журналистам, что «предложение Лукашенко о начале конституционной реформы — это один из ответов на эти протестные акции, на эти вопросы, которые общество или часть общества ставит перед действующей государственной властью республики».

Белорусский кризис цепляет и Россию

«Если чиновник такого специфического ведомства начинает напоминать о конституционной реформе, то это свидетельствует, что такая реформа является стратегической целью Москвы», — заявил в комментарии для naviny.by директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич.

Со своей стороны, Валерий Карбалевич, эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск), в комментарии для naviny.by высказал мнение, что «визит Нарышкина не случаен, совместное заседание коллегий спецслужб — это предлог, он привез послание от Путина».

По мнению Карбалевича, Кремль, подталкивая Лукашенко к конституционной реформе, «добивается разрешения политического кризиса в союзном государстве». Ведь происходящее в Беларуси с точки зрения Москвы — удар и по России, и по интеграционным объединениям, которые она инициировала.

«Россия считает, что разрешить белорусский кризис только грубой силой, как думает и хочет Лукашенко, нельзя, нужно делать уступки обществу. И уступками являются конституционная реформа — в диалоге с обществом, что важно, а также досрочные президентские выборы», — говорит аналитик.

Он считает, что Лукашенко не хочет выполнять ни первый, ни второй пункт.

«Рассматривается вопрос о замене Лукашенко»

Таким образом, хотя Владимир Путин и поддержал белорусского союзника в критический момент, на пике августовских протестов, сейчас между ними обозначились новые трения.

И когда Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина, с которым встречался перед отлетом в Минск, то это прозвучало весьма многозначительно. Может быть, это еще не черная метка, но серьезное напоминание, что хозяин Кремля хорошо помнит обо всех обещаниях, которые заклятый белорусский друг дал в трудную для него минуту.

Чего же Кремль хочет от Лукашенко? «Я считаю, что это вопрос транзита. Сначала — изменить политическую систему, наверное, сделать ее более децентрализованной и по факту более демократической, чем сейчас: подразумевается перераспределение функций в пользу парламента, партий и так далее. А затем — новые выборы», — говорит Казакевич.

По его мнению, «в комплексе это значит, что рассматривается вопрос о замене Лукашенко на кого-то другого».

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