Медики установили, как коронавирус действует на нервную систему 23.10.2020, 10:37

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Исследование провели в Швеции.

Исследование, проведенное в Швеции, показало, что при COVID-19 центральная нервная система страдает больше от иммунного ответа организма, чем от самого вируса. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

У пациентов с COVID-19 медики часто отмечают симптомы повреждения нервной системы — спутанность сознания, делирий, изменение личности и проблемы с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга.

Все эти симптомы обычно проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных и носят временный характер. До сих пор оставалось неясным, способен ли коронавирус SARS-CoV-2 напрямую инфицировать мозг и центральную нервную систему.

Шведские биологи и неврологи из Гетеборгского университета вместе с коллегами из Австрии и США провели исследования на шести пациентах с умеренным или тяжелым COVID-19, госпитализированных в Университетской академической больнице Сальгренска в Гетеборге, у которых отмечались признаками поражения головного мозга.

Ученые взяли у них образцы спинномозговой жидкости и проанализировали на наличие биомаркеров, которые отражают реакцию мозга на инфекции.

"Для нас было важно срочно узнать, как COVID-19 влияет на нервную систему, чтобы определить, какие виды лечения использовать для противодействия или смягчения последствий заражения SARS-CoV-2 на мозг, как в острой фазе, так и в долгосрочной перспективе", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Арвида Эдена (Arvid Edén) из больницы Сальгренска.

У всех шести пациентов исследователи выявили заметно повышенные уровни маркеров воспаления — неоптерина и бета-2-микроглобулина, что, по мнению авторов, свидетельствует о значительной активации иммунных клеток головного мозга. В двух случаях также отметили повышение уровня светового нейрофиламента NfL — маркера, чувствительного к повреждению нервных клеток.

С другой стороны, ученые не зафиксировали маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, местного производства антител или повышенного количества лейкоцитов, которые обычно встречаются при вирусных инфекциях в центральной нервной системе. В спинномозговой жидкости также не обнаружили сам вирус SARS-CoV-2.

"В целом мы видим необычную картину с выраженным воспалением, а иногда и повреждением нервных клеток, но без привлечения клеток иммунной системы из кровотока. Нет ни вируса, ни повреждения гематоэнцефалического барьера, которые обычно обнаруживаются при вирусных инфекциях мозга", — говорит руководитель исследования Магнус Гисслен (Magnus Gisslén), профессор Гетеборгского университета и главный врач отделения инфекционных болезней больницы Сальгренска.

Авторы отмечают, что механизмы поражения нервной системы при COVID-19 сильно отличаются от действия других вирусных инфекций, что требует выработки особых подходов к лечению.

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