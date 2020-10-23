СМИ: Доллар перестал падать и готовится к взлету

СМИ: Доллар перестал падать и готовится к взлету3
- 23.10.2020, 11:11
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На это есть три причины.
Курсы всех валют переживают и взлеты, и падения, пишет infobank.by. Но бывают дни, когда доллар перестает падать и застывает практически на нулевой отметке. Такие даты — четкий ориентир того, что американская валюта готовится перейти к росту. Хотя для роста у нее сегодня достаточно веских причин. Среди них:
окончание налогового периода в России
дешевеющая нефть
кроме того, интерес инвесторов к облигациям федерального займа РФ в любой момент может иссякнуть
— все это ударит по курсу российского рубля, а потом и по «белке».
Важно! Доллар на Московской бирже 22 октября торговался в районе отметки в 77 RUB второй день подряд. 23 октября возможно удорожание американской валюты.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 октября выглядят следующим образом:
курс доллара снизился на 0,0006 (-0,02%), до 2,5460 белорусского рубля
курс евро упал на 0,0043 (-0,14%), до 3,0173 белорусского рубля
российский рубль стал дешевле на 0,0018 (-0,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3034 белорусского рубля, за сотню