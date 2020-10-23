NZZ: Москва теряет контроль в постсоветском пространстве 23.10.2020, 11:46

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Кремлю стоит дистанцироваться от проигравших правителей.

"Политические протесты в Беларуси, война между Арменией и Азербайджаном, волнения в Киргизии: постсоветские страны кипят. Москве приходится прикладывать усилия, чтобы выступать в своей естественной зоне влияния в качестве обеспечивающей порядок силы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод - inopressa.ru).

"Беларусь, Армения и Кыргызстан являются частью крайне амбициозного проекта Москвы, Евразийского экономического союза. (...) Однако развитие событий свидетельствует об ограниченных возможностях влияния России, - указывает журналист Маркус Акерет. - Несмотря на согласованное в Москве перемирие, в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. В Киргизии Кремль пытался организовать более мягкую смену власти, но не смог пробиться".

"Возможно, такое нагромождение событий случайно, и у происходящего во всех трех "горячих точках" различные причины. Но так же, как в случае с расстроенными отношениями с Украиной после вмешательства в дела Донбасса и аннексии Крыма, сложными отношениями с Грузией и политическими метаниями в Молдове, волнения объединяют два момента: тяжелое наследие Советского Союза и усилия Кремля, направленные на то, чтобы удачно использовать роль в постсоветском пространстве, на которую он претендует".

"Наиболее очевидным советское наследие является в конфликте в Нагорном Карабахе: установление границ при образовании советских республик сто лет назад следовало политическим, а не историко-этническим соображениям. Пробудившееся во время перестройки национальное чувство развило взрывную силу, которая превратила гноящийся конфликт в кровавую войну".

"Советское наследие играет весомую роль в отношении России к соседям. Советский союз, вопреки всей риторике, никогда не был по-настоящему союзом равных. Доминирующее положение в нем занимали Россия и русские", - отмечает издание.

"Москва по сей день смотрит свысока на теперь уже независимые республики. У стремящихся к самостоятельности обществ этих стран и их элит это зачастую вызывало скорее защитный рефлекс и приводило к поиску партнеров за пределами российской орбиты".

"России не удалось получить в глазах этих обществ особую притягательность, не считая случаев, обусловленных экономической необходимостью, например, из-за ее рынка труда. (...) Встав в Украине, в Армении и теперь в Беларуси на сторону правителей, которым бросили вызов народные протесты, Кремль оказался в числе проигравших. (...) Укрепление на Кавказе и в Центральной Азии позиций региональных держав, таких как Турция, или крупной державы Китая, располагающих большей экономической мощью и мягкой силой, ставит под давление притязание России на звание силы, обеспечивающей порядок. Вероятно, Москва продолжит терять свое влияние", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

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