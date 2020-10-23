Как могилевский медик вызвал в городе небывалую волну солидарности 23.10.2020, 12:08

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Фото: «Радыё Свабода»

Рентген-лаборант областной поликлиники стал одним из символов сопротивления.

В Могилеве в третий раз будут судить медика Андрея Вербицкого. Рентген-лаборанта «Облхозстомполиклиники» задержали 27 сентября, били, после трех дней в больнице арестовали — Андрей до сих пор в ИВС. Его дважды судили за участие в протестных акциях, дважды признали виновным. Могилевчане вышли сделать фото в поддержку Андрея — их тоже задержали, двоих уже осудили и наказали штрафами, пишет tut.by.

В момент задержания Андрея Вербицкого 27 сентября его жена Ирина не была рядом с ним. Ей позвонили сначала с незнакомого номера — возможно, правозащитники, она уже не помнит, — сказали ехать в РОВД. Андрей тоже успел написать жене, что у него все хорошо и он находится в милиции. Ирина собиралась туда ехать, когда ей позвонил уже знакомый врач и сказал, что Андрей — в городской больнице.

— Когда я нашла его, он был в приемном покое весь в крови: руки, майка, ботинки. Ему разбили голову — была сильно рассечена кожа. А если человек после такой травмы не лежит, а ходит, то открывается сильное кровотечение.

Рядом с Вербицким уже был следователь, который опрашивал Андрея три часа. Ирина все это время была с мужем. Следователю Андрей рассказал, как его задерживали. И написал заявление на избиение со стороны сотрудников милиции.

По словам Вербицкого, он шел на остановку на площади Орджоникидзе, был около здания социально-гуманитарного колледжа, когда этот «пятачок» с находившимися на нем людьми окружили силовики. Напомним, именно в тот день в Могилеве милиция впервые с 9 августа стреляла для устрашения людей — в воздух, из светошумовой ракетницы, как полагают очевидцы.

Андрея били при задержании там же, на площади Орджоникидзе. Он говорит, что никакого митинга в это время не было: ни флагов, ни плакатов. Люди сгруппировались, потому что просто не могли уйти — их окружили силовики. Андрей рассказывал, что видел, как сильно избивали еще одного мужчину.

— Андрей говорит, что агрессивно себя вели только два омоновца — высокие, они выделялись. Остальные людей не били.

По дороге в Ленинский РОВД милиционеры начали беспокоиться о том, что Андрей явно плохо себя чувствует. В райотделе Вербицкий испугался, что может потерять сознание, открыл окно подышать свежим воздухом — но его увели от него и запретили подходить: боялись, что выпрыгнет. У Андрея начались тошнота, головокружение, но скорую помощь милиционеры, говорит Ирина, вызвали далеко не сразу.

С Андреем в больницу никто из милиционеров не поехал. Вербицкий рассказал врачам об избиении милиционерами, те написали в документах «криминальный характер получения травмы» — и тут же вызвали следователя.

— Андрей говорит, что непохоже, чтобы рассечение было из-за милицейской дубинки. Скорее, удар был защитной накладкой на руке. Рану можно было сшивать, но муж отказался: ее стянули пластырем, врач сказал, что так тоже допустимо, главное — не беспокоить. Ссадина под глазом тоже была приличной, болели колени — кто-то из силовиков в микроавтобусе, по его словам, поставил его на четвереньки и сел на спину.

В больнице у Андрея зафиксировали высокую температура, анализы были плохими, продолжает Ирина. Возможно, у него заподозрили какую-то инфекцию и госпитализировали в отдельную палату. Обследование показало, что внутренних повреждение костей и органов у Вербицкого нет. Следующие три дня он провел в больнице, конвоя при нем не было, супруги могли спокойно созваниваться — посещения из-за коронавируса запрещены.

Следователь приходил к Андрею и на следующий день. Тогда же сказал, что в квартире нужно провести осмотр. Муж отказался, говорит Ирина. На тот момент даже административного дела в отношении Андрея не было, лишь был составлен протокол опроса. Ну и без присутствия собственника и двух понятых милиция в случае Вербицкого не имеет законного права проводить осмотр. «Что хотели искать? Следователь сказал: «Осмотр на предмет символики», — говорит Ирина.

30 сентября при выписке из больницы врач сказал открыть в поликлинике больничный и долечиться амбулаторно. Но сначала Андрей поехал в судмедэкспертизу — снимать побои. Там его и задержали, но освидетельствование медик пройти успел, получить заключение — тоже.

В РОВД Андрея продержали около 12 часов, он успел сообщить жене, что его везут в изолятор временного содержания. Из писем мужа, бесед с вышедшими на свободу его сокамерниками, со слов адвоката Ирина узнала, что в ИВС ее муж сразу серьезно заболел, несколько дней у него была температура под 39 °C. Могилевчанка беспокоилась, как бы это ни отразилось на хроническом заболевании мужа, связанном с суставами. Лекарства у нее приняли только с заключением врача.

2 октября прошло первое слушание. Суд признал медика участником протестной акции 27 сентября и назначил ему 14 суток ареста. Затем в ИВС на Андрея составили еще один протокол — за участие в несанкционированном мероприятии 30 августа. Суд по видеосвязи начался 13 октября.

— Я сама была в суде и видела, сколько в нем нестыковок. Во-первых, судили «майку горчичного цвета», а не человека: Андрея нет на видео, на каких-то кадрах мелькает где-то майка, которая, по мнению милиции и суда, равна участию в акции моего мужа. Во-вторых, суду предоставлены два видеофайла вместо трех, указанных в деле, и скриншоты видео, которого в деле нет. Но нарушения были изначально: когда Пахоменко (Тимур Олегович, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД. — ред.) составлял в ИВС второй протокол, он отказал Андрею в адвокате, не дал ознакомиться с материалами дела, не дал копию протокола. Это вопиющие нарушения закона.

Заседание 13 октября вела судья Литвина. На просьбу Ирины Вербицкой предоставить большой зал — поддержать могилевчанку и ее мужа пришло большое количество людей — Литвина ответила: «Скайп — только у меня в кабинете». Так что на слушание в кабинете судьи попали лишь Ирина, адвокат Андрея и несколько журналистов.

— Связь в кабинете была такая плохая, что все «зависало», прерывалось, мы даже выходили из кабинета, чтобы Литвина могла перезагрузить программу. Включают видео — ничего не видно, не слышно. А что там было видно и слышно Андрею, я понятия не имею. Возможно, что ничего.

Заседание перенесли на следующий день — дело отправили на доработку. Причем на «доработку» дела у милиции была лишь ночь: слушание закончилось в начале седьмого, назавтра началось в 09.10, за четыре часа до окончания срока ареста Андрея Вербицкого.

Судья Литвина в итоге признала медика виновным в участии в несанкционированном мероприятии и назначила наказание в виде ареста еще на 12 суток.

Еще 13 октября Ирина отправила в прокуратуру коллективное обращение, под которым подписался 51 человек: соседи, друзья семьи, коллеги Андрея. В обращении люди требовали от прокуратуры установить личности виновных в избиении медика и привлечь их к ответственности. Подчеркнули, что неустановленные сотрудники органов внутренних дел нарушили статью 25 Конституции, по которой никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В обращении указано также, что из-за задержания Андрея Вербицкого парализована работа стоматологии, страдают пациенты.

16 октября милиция приходила на работу к Ирине — «на беседу». Показывали скриншоты видео 27 сентября, когда задержали Андрея. На «скринах» — изображения людей в кепках, масках, то есть — лиц не видно. Ирина говорит, что милиционеры сказали, будто кто-то опознал ее на этих кадрах. Могилевчанка отказалась с ними говорить без протокола и вне РОВД. Тогда ей выписали повестку на 21 октября, но в райотдел Ирина не пошла — заболела, о чем милицию предупредила.

Утром 26 октября Андрея Вербицкого снова будут судить — по новому эпизоду. От решения суда зависит, выйдет ли в этот день медик на свободу — в понедельник как раз истекает его срок ареста.

— Я должна сказать спасибо всем, кто небезразличен к этой ситуации, — говорит Ирина. — Незнакомые мне люди приходили в суд к Андрею — просто чтобы поддержать. Они пишут, звонят, приезжают на работу — предлагают помочь. Коллеги Андрея такую колоссальную помощь оказывают! Они просто вцепились в него зубами: собирают деньги на адвоката, отстаивают его право работать — а давление на них есть, «убедительно просят» уволить Андрея. Я бы одна со всем этим не справилась. Я думала, что эта солидарность — только в Минске, но она везде, понимаете? Все всем помогают. У меня просто нет слов, чтобы выразить всем свою благодарность.

Дома Андрея ждут двое маленьких детей.

Вечером 19 октября могилевчане решили сделать снимок в поддержку медика Андрея Вербицкого. Для этого они использовали портреты Андрея, перенесенные на картон. Собрались горожане на кольце возле «Могилевлифтмаша». Там их задержала милиция. Девять человек доставили в РОВД, четверых вскоре отпустили после составления протокола. 22 октября оштрафовали Павла Гороха и Валерию Чепикову и выпустили из изолятора временного содержания. Предположительно, еще трое задержанных до сих пор находятся под стражей — точной информации об этом нет.

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