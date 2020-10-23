Вера россиян в рубль рухнула до исторического минимума 4 23.10.2020, 12:11

3,667

Нервозность за судьбу российского рубля вызвала вторая волна девальвации.

Осеннее обострение на российском валютном рынке подорвало веру россиян в стабильность рубля, пишет finanz.ru.

Рекордное число граждан россии ждут дальнейшего роста курс доллара, выяснил ЦБ РФ в ходе опроса потребительских настроений.

В октябре 57% россиян заявили, что через год доллар будет стоить дороже. Это максимум за все время, центробанк проводит аналогичные исследования (с 2013 года).

За месяц доля разочарованных в российском рубле выросла на 4 процентных пункта, а если сравнивать с началом года - на 19 п.п.

Нервозность за судьбу российского рубля вызвала именно вторая волна девальвации, следует из опроса: в марте, когда доллар и евро подскочили на 15 российских рублей, многие продолжали верить, что «курсовой кошмар» не продлится долго. Роста курса валют ждали 43%.

С конца марта по начало июня доллар снизился с 81 до 68 российских рублей, а евро - с 89 до 77 российских рублей, после чего курсы снова поползли вверх и в конце сентября штурмовали рекорды за 4 месяца и 4 года соответственно.

Когда доллар едва не коснулся 80 рублей, а евро закрепился выше 90, пессимизм россиян к рублю достиг значений, которых ЦБ не фиксировал ни в одном из предыдущих кризисов.

Так, в 2018 году, когда рубль рухнул на 20% на фоне санкций против «Русала», максимальная доля ожидающих дальнейшей девальвации не превышала 50%. В кризис 2014 года таких было максимум 41%, а в 2015-м число пессимистов и вовсе падало до 15%.

Пока ожидания девальвации не порождают массированной скупки валюты. В июле (последний месяц статистики ЦБ) россияне купили наличными 4,5 млрд долларов - 12% меньше, чем в тот же месяц 2019 года, и на 2% меньше, чем два года назад. Объем валютных вкладов в банках с начала года снизился на 7,3 млрд долларов.

Тревожно, впрочем, выглядит массовый уход населения в кэш, указывает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

C начала года по начало октября объем депозитов физлиц в банках сократился на 685 млрд рублей, при этом текущие счета выросли на 2,4 триллиона рублей и настолько же увеличилась наличная денежная масса.

Фактически позиция населения в рублевом «кэше» увеличилась почти на 5 трлн рублей. Отчасти это связано с тем, текущие ставки по депозитам стали несущественным фактором для сбережений, и существуют «определенные риски», что эта денежная масса потечет в валюту, отмечает Сусин.

«Реализации этих рисков пока мы не видим. (Но) мощный уход в условно беспроцентную ликвидность - это сигнал, который требует очень глубокой оценки ЦБ», - добавляет он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».