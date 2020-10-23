США ввели против Ирана санкции за вмешательство в выборы 2020 года 23.10.2020, 11:46

1,096

Под ограничительные меры Вашингтона попал ряд иранских структур и организаций.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный перечень пять иранских структур и организаций "за попытку повлиять на выборы в Соединенных Штатах". Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе американского департамента казначейства, сообщает издание Deutsche Welle.

По версии Вашингтона, "иранский режим избрал своей мишенью избирательный процесс в Соединенных Штатах, нагло пытаясь посеять рознь среди голосующих, распространяя дезинформацию в интернете и осуществляя операции злонамеренного влияния, направленные на введение в заблуждение американских избирателей". В администрации считают, что иранские новостные службы и другие СМИ пытаются подорвать "демократические процессы" в Вашингтоне, действуя от лица правительства Исламской Республики.

В санкционном перечне - институт и два СМИ

Под новые санкции подпали, в частности, иранское военно-политическое элитное подразделение - Корпус стражей исламской революции (англ. Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC, КСИР), силы специального назначения КСИР - "Аль-Кудс", Институт Баяна Гоштара (Bayan Rasaneh Gostar Institute), Союз исламских Организаций радио и телевидения (IRTVU) и Международный союз виртуальных медиа (IUVM).

Как уточняет агентство Reuters, институт подвергся санкциям за "соучастие в иностранном вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году". IRTVU и IUVM оказались в списке, поскольку, по версии Вашингтона, они контролируются КСИР.

Ранее глава Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Тегеран, по утверждению Рэтклиффа, уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал ряду американцев электронные послания с целью вызвать в стране беспорядки и "навредить президенту" Дональду Трампу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».