Партизаны Ратомки напомнили о Национальной забастовке 26 октября
- 23.10.2020, 13:02
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Фотофакт.
В Беларуси продолжаются ежедневные акции против незаконной власти узурпатора Лукашенко.
Партизаны Ратомки напомнили о Национальной забастовке 26 октября.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.