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Партизаны Ратомки напомнили о Национальной забастовке 26 октября

  • 23.10.2020, 13:02
  • 1,659
Партизаны Ратомки напомнили о Национальной забастовке 26 октября

Фотофакт.

В Беларуси продолжаются ежедневные акции против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Партизаны Ратомки напомнили о Национальной забастовке 26 октября.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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