«Хочу поддержать смелых белорусов»: сотрудник Генпрокуратуры ушел со службы 7 23.10.2020, 13:23

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Фото: tut.by

Олег Талерчик проработал в прокуратуре 19 лет.

Как стало известно tut.by, за последнее время из Генпрокуратуры уволились сразу несколько высококлассных специалистов. Причина — несогласие с тем, какую позицию заняло ведомство по отношению к гражданам, которых преследуют за выражение мнения, в том числе к потерпевшим от действий силовиков. Напомним, в следственные органы поступило более 1800 заявлений, однако неизвестно ни об одном уголовном деле.

Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре, был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года. Олег согласился кратко прокомментировать свое решение:

— Это был внутренний экзамен для самого себя, — пояснил собеседник. — Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог.

По словам Олега, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон. Как сложится дальнейшая карьера, бывший прокурор пока не знает.

По информации tut.by, которую подтвердили несколько источников, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. За последний месяц службу покинули сразу несколько высококлассных специалистов, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений. Кем их заменят, пока открытый вопрос, найти юристов такой же квалификации непросто.

Напомним, 9 сентября был назначен новый генеральный прокурор, им стал Андрей Швед. С 2006 по 2010 год Швед работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Андрей Швед известен тем, что возглавлял комиссию, расследующую обстоятельства взрыва в метро в апреле 2011 года — тогда он занимал должность заместителя генерального прокурора.

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