Ученые обнаружили ген, который влияет на математические способности 23.10.2020, 13:30

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Исследователи объяснили, почему некоторые дети более успешны в этой дисциплине.

Ученые из Института когнитивных исследований и наук о мозге Макса Планка изучили геном и мозг 178 детей и пронаблюдали за их школьными успехами. Команда исследователей обнаружила, что варианты гена ROBO1, который регулирует рост внешнего слоя нервной ткани мозга, влияют на размер правой теменной доли. Поскольку считается, что эта область мозга играет определенную роль в подсчете и обработке чисел, ее размер может объяснить предположения о том, что ROBO1 способствует развитию математических способностей, пишет «Популярная механика».

«Мы обнаружили, что ROBO1, ген, который, как известно, регулирует пренатальный рост корковых слоев головного мозга, связан с размером правой теменной доли, то есть областью, отвечающей за количественное представление», — написала команда в своей статье, опубликованной в журнале PLOS Biology. Также ученые отметили, что индивидуальные различия в объеме этой области показали различия среди детей в их математических способностях.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали геномы детей (3 — 6 лет) до того, как они получили какие-либо знания в области математики. После чего исследователи сравнили полученные данные с объемом серого вещества у детей.

Годы спустя, когда дети перешли во второй класс, ученые провели среди участников математический тест, чтобы посмотреть каких результатов добились ученики с разными генами. Так команда ученых обнаружила, что вариации гена ROBO1 были связаны с успехами детей.

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