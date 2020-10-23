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Песков: Для России главное — отношения с белорусским народом, а не с Лукашенко

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  • 23.10.2020, 13:35
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Песков: Для России главное — отношения с белорусским народом, а не с Лукашенко
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Представитель Кремля заявил, что узурпатору придется самостоятельно разрешать политический кризис в стране.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказал в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале», передает ТАСС.

Представитель Кремля согласился, что Лукашенко необходимо самостоятельно разрешить внутренний политический кризис в стране.

«В конце концов, для Путина и для России главное - это не отношения двух президентов, не отношения лично с Лукашенко. Главное - это отношения с белорусским народом», - заявил Песков.

Напомним, что большинство политических аналитиков в последнее время подчеркивают недовольство Кремля нелегитимной фигурой Лукашенко, который не способен контролировать ситуацию в Беларуси.

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